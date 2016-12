Felipe heeft veel minder kijkers met kerst

MADRID – De belangstelling voor de kersttoespraak van de Spaanse koning Felipe was nog niet zo gering als dit jaar. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde kijkcijfers van Kantar Media. Vooral in Catalonië en Baskenland, regio’s die traditioneel weinig op hebben met het koningshuis, was maar weinig aandacht voor de toespraak van Felipe.

De koning hield overigens pas zijn derde toespraak sinds zijn aantreden in de zomer van 2014. De eerste keer trok Felipe 8,2 miljoen kijkers, goed voor 73 procent van de Spanjaarden die op dat moment – 21.00 uur op kerstavond – naar de televisie keken. Dit jaar echter was de koning bijna 2 miljoen kijkers ‘kwijt’ geraakt. Er keken naar de uitzending gemiddeld 5,8 miljoen Spanjaarden – met een uitschieter naar 6,9 miljoen.

De cijfers in Catalonië (41 procent van de kijkers) en Baskenland (31,6 procent) lagen veel lager.

