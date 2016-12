Minder rustig in vakantieverblijf Máxima

VILLA LA ANGOSTURA – Het koninklijk gezin heeft het dit jaar minder rustig tijdens het vakantieverblijf op het terrein van de Cumelén Country Club in Villa La Angostura dan voorgaande keren. Reden is dat de Argentijnse president Mauricio Macri daar sinds zondag ook verblijft en dat brengt extra verkeer en beveiliging met zich mee.

Macri, die eind maart op staatsbezoek komt in Nederland, moest dinsdag ook weer aan het werk omdat zijn minister van Financiën, Alfonso Prat-Gay, onverwacht zijn ontslag had ingediend. Prat-Gay is een goede bekende van Máxima uit haar studietijd aan de katholieke universiteit van Argentinië. Bij het VN-bezoek dat de koningin in oktober bracht aan haar geboorteland had ze ook meerdere ontmoetingen met Prat-Gay.

De minister werd dinsdag in de loop van de middag in Villa La Angostura verwacht voor een onderhoud met president Mauricio Macri, die volgens Argentijnse media tot 8 januari in Patagonië zou blijven. Dat is ongeveer net zo lang als de kerstvakantie van de dochters van het Nederlands koninklijk gezin dat een dag eerder dan Macri in Villa La Angostura neerstreek.

