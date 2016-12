Rustige jaarwisseling Thailand na dood koning

BANGKOK – De jaarwisseling staat in Thailand in het teken van het overlijden van koning Bhumibol. Dat heeft de Thaise junta bekendgemaakt. In plaats van vuurwerk en luidruchtige feesten wordt de bevolking bidden en het herdenken van de koning aanbevolen.

Op 31 december worden overal in het land herdenkingsbijeenkomsten gehouden die om 21.00 uur beginnen. Eén van die bijeenkomsten is op Sanam Luang, het grote open terrein naast het koninklijk paleis in Bangkok. Daar worden na de gebeden ook 89 seconden stilte in acht genomen – één seconde voor elk levensjaar van de op 13 oktober overleden koning.

Om middernacht wordt een klok geluid en daarna wordt een door de koning gecomponeerd lied gezongen alsmede het Thaise volkslied. Later in januari beginnen op Sanam Luang de voorbereidingen voor de oprichting van een speciaal koninklijk crematorium, waar de koning eind 2017 zal worden gecremeerd.

