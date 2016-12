Koningin (moeder) Paola van België heeft een breuk in een wervel opgelopen door een val en ligt in het ziekenhuis in Brussel. Het Belgische paleis maakte woensdag bekend dat de revalidatie van de moeder van Koning Filip maanden gaat duren.

De breuk heeft geen neurologische complicaties veroorzaakt, aldus het paleis.

