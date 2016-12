Koning Carl Gustaf reist niet zonder kaviaar

STOCKHOLM – De Zweedse koning Carl Gustaf reist de hele wereld over. Twee dingen ontbreken nooit in zijn koffer: knäckebröd en kaviaarpasta. Dat onthulde de koning in een televisiespecial die woensdagavond werd uitgezonden op SVT 1.

Carl Gustaf begint de dag het liefst met een cracker en kaviaarpasta. In het buitenland is dat echter niet te krijgen. “Het eten is eigenlijk altijd goed. Maar het ontbijt is toch iets speciaals”, zei de koning. “Ik heb altijd knäckebröd en Kalles kaviaarpasta bij me als ik op reis ben. Echt lekker brood is vaak moeilijk te vinden.”

De koning, die met SVT 1 terugblikte op zijn bezoeken aan Mexico en Japan, vertelde ook over het belang van reizen. “Het verrijkt je bewustzijn en je kennis van wat er gaande is in andere landen.” En wat doet de zeventigjarige Zweedse vorst met die kennis? “Die stop ik in een la en daarna gaat het slot erop”, grapte Carl Gustaf.

