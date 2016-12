Triomfwagen in de steigers voor Bhumibol

BANGKOK – In Thailand wordt hard gewerkt aan de restauratie van de triomfwagen die wordt gebruikt bij de uitvaart van koning Bhumibol. De wagen, die wordt opgeknapt in het Nationaal Museum in Bangkok, staat in de steigers.

De restauratie is anderhalve week geleden begonnen. Voordat de triomfwagen werd opgeknapt, vond een religieuze ceremonie plaats. Ook tijdens de restauratie is het voertuig te bezichtigen in het museum.

De metershoge rijkelijk versierde wagen wordt alleen gebruikt bij koninklijke uitvaarten. De triomfwagen wordt gebruikt om het lichaam en de urn van de overleden koning te vervoeren.

Vajiralongkorn

Bhumibol stierf in oktober op 88-jarige leeftijd. Zijn crematie vindt op zijn vroegst volgend jaar herfst plaats. Er wordt een speciaal tijdelijk koninklijk crematorium gebouwd, dat is niet voor september klaar.

Bhumibols zoon Vajiralongkorn is begin december formeel tot koning uitgeroepen. Hij wordt pas na de crematie van zijn vader gekroond.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!