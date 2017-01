Groothertog Jean uit ziekenhuis

LUXEMBURG – Groothertog Jean van Luxemburg is woensdagmorgen uit het ziekenhuis ontslagen. Dat heeft het Luxemburgse hof in een communiqué laten weten. De groothertog kan daardoor donderdag in huiselijke kring op Château Fischbach zijn 96ste verjaardag vieren.

Jean werd met kerst vanwege een ernstige bronchitis opgenomen in het ziekenhuis, zo maakte het hof na de kerstdagen bekend. De toegediende medicijnen werkten goed, maar de hoogbejaarde groothertog moest zeker nog een aantal dagen bed houden om aan te sterken.

Jean regeerde van 1964 tot 2000. Dat jaar droeg hij de troon over aan zijn oudste zoon Henri. Bij openbare gelegenheden maakt Jean af en toe nog zijn opwachting. Zo was hij begin december november bij de afsluiting van de viering van 125 jaar Nassau-dynastie in Luxemburg.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!