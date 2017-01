Koningin Sonja bij universiteit Bergen

BERGEN – Koningin Sonja van Noorwegen heeft als een van de eerste Europese vorsten haar werk weer opgepakt na de kerstvakantie. Woensdag was ze aanwezig bij de opening van de nieuwe faculteit Kunst, muziek en design op de Universiteit van Bergen, tot grote vreugde van rector Dag Rune Olsen.

“We waren vreselijk laat met de uitnodiging, schandelijk laat, zou ik eigenlijk willen zeggen”, aldus Olsen tegen de lokale krant BergensAvisen. “En ze is altijd druk, misschien wel meer dan anderen. Toen ze ja zei waren we dan ook enorm blij. Dit is de faculteit waar de koningin het meest mee heeft.”

Sonja, die zelf schildert en kunstgeschiedenis studeerde, woonde de formele opening bij in de aula van de universiteit en kreeg daarna de tijd om met betrokkenen te praten. Als dank voor haar komst kreeg ze na de ceremonie bovendien een sjaal met daarop de initialen van de universiteit.

