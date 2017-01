Brieven Diana leveren 15.000 pond op

LONDEN – Een aantal handgeschreven brieven van prinses Diana heeft op een veiling iets minder dan 15.000 pond, omgerekend zo’n 17.600 euro, opgeleverd. Dat meldt ITV donderdag.

De brieven, waarin Diana onder meer schrijft over haar zoons William en Harry, waren afkomstig uit de collectie van een voormalig medewerker van Buckingham Palace. Cyril Dickman werkte ruim vijftig jaar op het paleis. Hij stierf in 2012.

In een van de brieven bedankt Diana Cyril voor zijn kaart na de geboorte van Harry in september 1984. “William is dol op zijn kleine broertje en overlaadt Harry met kusjes en knuffels. Hij laat zijn ouders er nauwelijks bij!”, schreef de prinses.

Op de veiling wisselden ook andere spullen afkomstig van de Britse koninklijke familie van eigenaar. Zo gingen ook brieven, kaarten, notities en foto’s van koningin Elizabeth en prins Philip, prins Charles en prinses Margaret onder de hamer.

