Koningin Elizabeth weer fit voor kerkdienst

NORFOLK – Koningin Elizabeth ging zondagochtend weer als vanouds naar de kerk. De afgelopen twee weken had ze al twee kerkdiensten overgeslagen omdat ze te verkouden was om de deur uit te gaan.

De 90-jarige vorstin sloeg afgelopen weken de kerkdiensten op eerste kerstdag en de nieuwjaarsdienst over. Dat ze met kerst niet naar de kerk ging was voor het eerst in bijna dertig jaar.

Elizabeth arriveerde zondag met echtgenoot prins Philip aan haar zijde bij de parochiekerk van de Heilige Maria Magdalena in Norfolk, vlakbij het landgoed Sandringham waar de koninklijke familie de feestdagen doorbracht.

