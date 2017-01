Paus aanvaardt de risico’s van het vak

VATICAANSTAD – Paus Franciscus weet dat hij een potentieel doelwit is voor een aanslag. Toch is de kerkvorst niet van plan zich door het leven te begeven in kogelvrije auto’s of beschermd door andere veiligheidsmaatregelen.

Zijn voorgangers kozen wél voor beschermde pausmobielen of bepantserde limousines. Franciscus weigert dat omdat hij dichtbij de gewone mensen wil kunnen komen. “Maar ik ben me bewust van de risico’s die ik daarmee neem”, zegt hij in het voorwoord van een boek van de Italiaanse auteur Andrea Tornielli.

“Misschien ben ik wel roekeloos, maar ik moet erbij zeggen dat ik geen persoonlijke angst heb. Ik ben meer bezorgd voor degenen die met me mee reizen en vooral voor degenen die ik in allerlei landen ontmoet. Het risico op een dwaas blijft bestaan. Maar de Heer is altijd aanwezig.”

De Italiaanse politie heeft de afgelopen twee jaar de veiligheidsmaatregelen rond het Vaticaan flink opgevoerd naar aanleiding van de aanslagen door terroristen. Maar wie wil, kan de paus dikwijls in zijn gewone blauwe Ford Focus door de straten van Rome zien rijden, nauwelijks omgeven door bescherming.

