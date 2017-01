Paus doopt 28 baby’s in Sixtijnse Kapel

VATICAANSTAD – Huilende baby’s in plaats van gewijde stilte in de Sixtijnse Kapel. Paus Franciscus heeft zondagmorgen 28 baby’s gedoopt. Het is de vierde keer dat de kerkvorst een doopdienst houdt. “Het concert is begonnen”, grapte de paus toen een baby begon te huilen. “Een begint er, de ander haakt in en aan het einde huilen alle baby’s.”

De paus moedigde de aanwezige moeders in de kerk aan vooral hun kroost borstvoeding te geven tijdens de dienst. “Moeders, voed uw kinderen, zonder angst zoals de heilige Madonna Jezus de borst gaf.” De paus heeft zich al vaker ontpopt als warm pleitbezorger van borstvoeding.

