Koning Tonga aarzelt over huwelijk dochter

NUKU’ALOFA – De koning van Tonga, Tupou VI, neemt de tijd om te beslissen of zijn enige dochter prinses Latufuipeka Angelika Tuku’aho (33) mag trouwen met Eiki Fakaʻosifono Valevale. Die heeft in januari 2014 al een aanzoek gedaan, maar de koning heeft nog geen toestemming gegeven. Volgens de grondwet heeft hij het laatste woord.

Dinsdagmorgen verscheen Fakaʻosifono met zijn familie en entourage bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Nuku’alofa om op traditionele wijze te informeren naar de stand van zaken. Volgens zijn vader Lord Nuku ging het om een ‘faitohi’, het gebruik om de ouders van de prinses te benaderen en om (nogmaals) om haar hand te vragen. Een vertegenwoordiger van koning Tupou VI liet weten dat de vorst nog geen besluit had genomen.

Prinses Angelika is de enige dochter en het oudste kind van de koning. Ze is vijfde in de lijn van troonopvolging en sinds augustus 2012 de hoge commissaris (ambassadeur) van het kleine Pacifische koninkrijk in Australië, een positie die haar vader als kroonprins eerder bekleedde.

Volgens de grondwet van Tonga mogen troongerechtigde leden van de koninklijke familie niet trouwen zonder toestemming van de koning. Doen zij dit toch dan heeft de koning de mogelijkheid het huwelijk ongeldig te verklaren en betrokkenen uit te sluiten van de troonopvolging.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!