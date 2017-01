Koningspaar op streekbezoek Krimpenerwaard

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag 21 februari een streekbezoek aan de Krimpenerwaard. Het koningspaar begint het streekbezoek in Krimpen aan den IJssel. Daarna volgen Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht. Het thema van de dag is ‘De kracht van de Krimpenerwaard’.

De Krimpenerwaard bestaat sinds twee jaar uit twee gemeenten: Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. De burgemeesters zullen het koningspaar informeren over de recente herindeling. Onderweg naar Gouderak wordt het koningspaar bijgepraat over de dijkversterking langs de Hollandse IJssel. In Gouderak praten Willem-Alexander en Máxima met agrariërs en natuurorganisaties over de bodemdaling en de natte veenbodem van het gebied.

In Berkenwoude komt het koninklijk paar bijeen in zalencentrum De Zwaan, dat als centrale locatie voor verschillende verenigingen in deze kleine kern fungeert. Ze ontmoeten er vrijwilligers van buurtverenigingen, maar ook asielzoekers met hun taalmaatjes. Jongeren zullen vertellen over hun toekomst in de Krimpenerwaard.

In Bergambacht staat een bezoek aan het bedrijf Otolift Trapliften op het programma en gesprekken met verschillende ondernemers in de regio. Het streekbezoek wordt afgesloten in het voormalige gemeentehuis van Bergambacht.

