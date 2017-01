Mary krijgt prijs voor sociaal werk

KOPENHAGEN – De Deense kroonprinses Mary heeft dinsdag de jaarlijkse prijs van het Berlingske Fonds in ontvangst genomen. Ze deed dat in het hoofdkantoor van Berlingske, een Deens mediaconcern, in Kopenhagen.

Kroonprinses Mary kreeg de prijs van honderduizend kroon (14.000 euro) voor haar vooraanstaande werk ten behoeve van sociaal kwetsbare en achtergestelde groepen in de samenleving.

Samen met echtgenoot kroonprins Frederik woonde Mary dinsdagavond ook een diner bij dat ter ere van haar door het Fonds werd aangeboden. Ook Jakob Sheikh, journalist van dagblad Politiken, was aanwezig, als winnaar van de Berlingske Fonds-prijs voor journalistiek.

