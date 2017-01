Koningin gaat opnieuw naar Davos

DAVOS – Koningin Máxima heeft volgende week woensdag niet veel tijd na de nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Ze wordt later die dag namelijk verwacht in het Zwitserse Davos voor het Wereld Economisch Forum (WEF). Dat woont ze tot vrijdag 20 januari bij in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten.

De koningin houdt in die hoedanigheid voor vertrek vrijdag ook een toespraak bij de sessie ‘Financial Inclusion in the Digital Economy’. Deze bijeenkomst belicht de rol van ‘big data’ en technologische innovaties in het verbeteren van de toegang tot financiële diensten.

Máxima bezoekt verschillende sessies van het forum en heeft ook in de wandelgangen veelvuldig contact met de aanwezige wereldleiders. In voorgaande jaren was Davos ook goed vertrekpunt voor latere werkbezoeken aan landen als Argentinië en de Filipijnen.

In Zwitserland is ook een flinke delegatie van het kabinet aanwezig, onder wie minister-president Mark Rutte, minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Tot de sprekers in Davos behoren behalve de koningin onder meer ook de Britse premier Theresa May, de Colombiaanse president en Nobelprijswinnaar Juan Manuel Santos, zangeres Shakira, chef-kok en tv-persoonlijkheid Jamie Oliver en koning Abdullah van Jordanië.

