Kroonprins Haakon helpt bij EK surfen

OSLO – Kroonprins Haakon neemt zitting in het organisatiecomité voor de Europese kampioenschappen surfen die in 2017 (senioren) en 2018 (junioren) in Noorwegen worden gehouden. De kroonprins nam donderdag deel aan het eerste werkoverleg van het comité, maakte het Noorse hof bekend.

Met zijn deelname aan de voorbereidingen op de titelstrijd zet Haakon een familietraditie voort. Koning Harald (79) is ook op zijn hoge leeftijd nog een verwoed zeiler, met verschillende Olympische en WK-deelnames op zijn conto, en ook koning Olav droeg de zeilsport een warm hart toe en nam in 1928 deel aan de Spelen in Amsterdam.

Haakon heeft ook enige ervaring met de organisatie van grote sportevenementen en dat komt het comité goed van pas. Eén van de taken is het werven van vrijwilligers voor het in goede banen leiden van de kampioenschappen waaraan naar verwachting zo’n vijftien landen met twaalf surfers elk zullen deelnemen. Haakon heeft eerder met dat bijltje gehakt bij de WK skiën in Oslo in 2011 en de Jeugd Olympische Spelen in Lillehammer vorig jaar.

