Opname na indringen in tuin Buckingham Palace

LONDEN – Een Britse rechtbank heeft een 21-jarige man onder de ‘Mental Health Act’ veroordeeld tot psychiatrische behandeling nadat hij had bekend vorig jaar oktober over het toegangshek van Buckingham Palace te zijn geklommen. Hij werd toen meteen aangehouden wegens huisvredebreuk.

Daniel Sheehan, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, was de derde die vorig jaar probeerde om via de tuin het paleis binnen te komen. Ten tijde van zijn poging waren er volgens de BBC geen leden van de koninklijke familie in Buckingham Palace aanwezig.

In mei en augustus hield de bewaking ook hekkenklimmers aan. In het voorjaar was koningin Elizabeth wel in het paleis dat de indringer tot vijftig meter wist te naderen.

