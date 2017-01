Prins Charles bij benefietconcert

ABDERDEENSHIRE – De Britse prins Charles heeft een benefietconcert bijgewoond waar geld werd ingezameld voor mensen in het graafschap Aberdeenshire die nog altijd niet naar huis terug kunnen. De inwoners raakten hun huis kwijt na zware overstromingen.

Prins Charles en Camilla reisden naar de Glenmuick-kerk in Ballater voor een optreden van het Abderdeen University Chamber Choir. In deze kerk was koningin Elizabeth in september al eens om te bekijken hoe het staat met de herstelwerkzaamheden in het graafschap.

In december 2015 trad de rivier de Dee buiten zijn oever. Daardoor werden 600 woningen en honderd bedrijven verwoest. Er is naast het optreden in de kerk ook een speciale cd gemaakt, waarvan de opbrengst naar de slachtoffers van de watersnood gaat.

