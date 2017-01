Keizerlijke familie draagt waka’s voor

TOKIO – De Japanse keizerlijke familie heeft in het Keizerlijk Paleis deelgenomen aan de ceremonie van ‘Utakai Hajime’. Dat is de keizerlijke voordracht van gedichten of waka’ ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Twee dagen eerder was hetzelfde gezelschap al bijeen voor de even traditionele wetenschappelijke nieuwjaarslezingen.

Keizer, keizerin kroonprins en kroonprinses droegen ieder ook een zelf geschreven waka voor rond het dit jaar gekozen thema ‘veld’. Zo refereerde kroonprinses Masako in haar gedicht aan de dagen die haar gezin doorbrengt in de keizerlijke vakantievilla Nasu, waar ze dochter prinses Aiko de namen van bloemen en planten kan onderwijzen.

Keizerin Michiko dichtte in haar waka, waarbij rijm of vaste structuur niet nodig zijn, over het genot dat ze beleeft aan de planten in de tuin rond het Keizerlijk Paleis. ‘Hier hebben we gewoond, in het hart van de stad, als waren we in het veld’. Ook de keizer verwees naar de natuur in zijn bijdrage die verwees naar het vakantieverblijf Nasu terwijl kroonprins Naruhito herinneringen ophaalde aan een tocht op de Kasatori berg: ‘Door de schaduw van de rots valt water van de berg, en vormt een rivier die door het veld stroomt’.

De ceremonie is evenals de eerdere nieuwjaarslezing zeer formeel, met de mannelijke leden van de familie in rokkostuum en de dames in het lang.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!