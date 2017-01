Margrethe 45 jaar koningin van Denemarken

KOPENHAGEN – Koningin Margrethe van Denemarken markeert zaterdag 45 jaar op de troon. Op 14 januari 1972 volgde ze haar overleden vader koning Frederik IX op.

Margrethe is inmiddels de op één na langst regerende monarch uit de Deense geschiedenis en wereldwijd op dit moment de op drie na langst regerende. Alleen koningin Elizabeth (64 jaar), de sultan van Brunei (49 jaar) en sultan Qaboos van Oman (46 jaar) zitten langer op de troon.

Het nationaal record van 59 jaar zal Margrethe (76) waarschijnlijk niet breken. Christian IV (1588-1648) was elf toen hij koning werd van Denemarken en het daartoe behorende Noorwegen. Na een regentschap van acht jaar nam hij op negentienjarige leeftijd het landsbestuur in eigen handen, en bleef regeren tot zijn laatste ademzucht.

Margrethe heeft herhaaldelijk laten weten dat ook zij van plan is door te gaan tot haar overlijden, al zijn er nu waarnemers die menen dat ze langzaam aan het opschuiven is en de mogelijkheid van aftreden toch aan het overwegen is.

