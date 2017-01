Tilburg is prinses Beatrix ‘kwijt’ geraakt

TILBURG – Prinses Beatrix maakt geen deel uit van het Koninklijk Huis en is ook geen lid van de koninklijke familie. Dat blijkt althans uit de tekst van een PowerPoint-presentatie die de gemeente Tilburg heeft gemaakt in de aanloop naar de viering van Koningsdag later dit jaar.

In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de leden van het Koningshuis en de koninklijke familie en daarin ontbreekt de in 2013 teruggetreden koningin. Haar zussen Irene en Christina daarentegen worden wel genoemd. Tilburg gaat ook de mist in bij de opgave van de Oranjes die op 27 april in de gemeente zijn te verwachten.

‘Gebaseerd op Zwolle en Dordrecht’ – de voorgaande twee Koningsdagen ‘nieuwe stijl’ – zouden ook prinses Margriet en Pieter van Vollenhove naar Brabant komen. Dat betekent dat Tilburg niet goed heeft opgelet want Margriet en Pieter hebben evenals prinses Beatrix in 2014 voor het laatst aan het feest deelgenomen.

Geheim

Om de inhoud van de presentatie, die op internet is geplaatst door de nieuwssite Tilburgers.nl, is de afgelopen dagen veel te doen geweest. Het Brabants Dagblad kwalificeerde het als uiterst gevoelig en geheim document. Uit de tekst blijkt echter dat het gaat om een algemene voordracht over de gang van zaken rond Koningsdag. Zo stelt Tilburg dat het doel van het feest is om Tilburg op de kaart te zetten als ‘stad van verandering en stad van verbinding.’

Wat volgt is een opsomming van wie er zijn te verwachten, wat de eerste contouren van het bezoek zijn, welke thema’s kunnen worden uitgedragen en welke rol de regio kan spelen, welke lessen geleerd kunnen worden van Zwolle en waar bij veiligheid aan moet worden gedacht.

Daarbij zijn ook kaartjes van een volgens de gemeente ‘fictieve’ route, die maximaal twee kilometer lang mag zijn, met mogelijke camera- en beveiligingsposities en wegversperringen. ‘Deze fictieve route is gemaakt om aan partners in de stad te kunnen uitleggen wat er bij komt kijken als je in een stad een route voor het Koninklijk Huis maakt. Het document waar het om gaat is niet geheim en er is derhalve niks ‘uitgelekt’, citeert Tilburgers.nl een woordvoerder van de gemeente.

