Wisseling van de wacht Londen aangepast

LONDEN – Buckingham Palace wijzigt de tijden van de wisseling van de wacht. De verandering is ingegeven door terreurdreiging. Vanaf maandag 16 januari vindt de ‘Changing the Guard’ alleen nog maar plaats op maandag, woensdag, vrijdag en zondag. Voorheen gebeurde dat om de dag en daarmee elke week op andere dagen. Verder wordt de tijd van de wisseling vervroegd van 11.30 uur naar 11.00 uur, zodat de wegen rond lunchtijd weer vrij zijn.

Directe aanleiding voor de aanpassing is de terroristische aanslag in Berlijn van december vorig jaar. De wisseling van de wacht is een van de grootste toeristische trekkers van Londen. Vanwege de grote drukte en aanwezige militairen is de wisseling van de wacht een potentieel doelwit van terroristen. Sinds de aanslag in Berlijn sluit de Londense politie wegen rond Buckingham Palace af. Het gaat vooralsnog om een proef van drie maanden.

De wisseling van de wacht bestaat al sinds 1660. Tijdens de ceremonie overhandigt de kapitein van de oude wacht de sleutels van Buckingham Palace aan de kapitein die de wacht overneemt.

