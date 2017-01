Aptroot tijdelijk nieuwe burgemeester koning

WASSENAAR – Koning Willem-Alexander krijgt een tijdelijke burgemeester in zijn woonplaats Wassenaar. Charlie Aptroot, de burgemeester van Zoetermeer, wordt tijdelijk ook burgemeester van Wassenaar. VVD’er Aptroot neemt de honneurs waar in het lommerrijke villadorp omdat Jan Hoekema (D66) is vertrokken.

De provincie Zuid-Holland heeft de benoeming van Aptroot tot waarnemer maandag bekendgemaakt. Wassenaar krijgt waarschijnlijk pas na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar een nieuwe burgemeester.

Hoekema vertrok omdat de plaatselijke politiek in Wassenaar was verzand in gerommel, geruzie en kleine en grote irritaties. Aptroot moet de rust terugbrengen en ‘de bestuurlijke verhoudingen normaliseren’.

Hoekema was sinds 2007 burgemeester van de randgemeente van Den Haag. In die functie had hij regelmatig formeel en informeel te maken met de koninklijke inwoners van zijn gemeente, naast het koninklijk gezin ook prinses Margarita en haar man en kinderen en sinds kort ook prinses Irene. Zo stond hij in september Willem-Alexander en Irene bij tijdens de opening van Museum Voorlinden.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!