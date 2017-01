Koninklijk afscheid voor ambassadeurs VS

STOCKHOLM – Koning Carl Gustaf heeft maandag in het Koninklijk Paleis in Stockholm afscheid genomen van de Amerikaanse ambassadeur Azita Raji. Op de website van het Zweedse koningshuis is een foto geplaatst van de ontmoeting. Raji is evenals alle andere politiek benoemde Amerikaanse ambassadeurs door de inkomende president Donald Trump met ingang van 20 januari – de dag van Trumps aantreden – ontslagen.

Azita Raji (55) was de eerste vrouwelijke Amerikaanse ambassadeur in Stockholm en ook de eerste in Iran geboren Amerikaanse ambassadeur. In december vorig jaar was zij degene die bij het Nobelprijsbanket de toespraak voorlas van zanger Bob Dylan, die de prijs voor literatuur had ontvangen maar niet bij de uitreiking aanwezig kon of wilde zijn.

Raji diende niet lang in Zweden. President Obama droeg haar in 2014 voor en pas in februari vorig jaar keurde de Senaat haar aanstelling goed. De Iraans-Amerikaanse is bankier en kreeg haar benoeming onder meer vanwege haar hulp en bijdragen aan zijn verkiezingen.

Raji was niet de enige Amerikaanse ambassadeur die maandag afscheid nam. In Kopenhagen ontving koningin Margrethe ambassadeur Rufus Gifford, een van de eerste openlijk homoseksuele Amerikaanse ambassadeurs die samen met zijn echtgenoot Stephen DeVincent sinds 2013 in Kopenhagen resideerde. Margrethe verleende Gifford tijdens de audiëntie het Grootkruis in de Orde van Dannebrog.

In Japan plaatste de bij de keizerlijke familie zeer gerespecteerde ambassadeur Caroline Kennedy – dochter van de vermoorde president John F. Kennedy en de eerste vrouw die de post bekleedde – een afscheidsboodschap op YouTube. Volgens Trump deugde zij voor geen meter, maar de Japanners dachten daar getuigde de afscheidsverhalen anders over.

