Laurentien reikt TaalHeldenprijzen uit

DEN HAAG – Prinses Laurentien zet later deze maand mensen die zich inzetten tegen laaggeletterdheid in het zonnetje. De echtgenote van prins Constantijn reikt op donderdag 26 januari de TaalHeldenprijzen van Stichting Lezen & Schrijven uit, maakte de stichting maandag bekend.

De TaalHeldenprijs is een aanmoedigingsprijs voor mensen die zich ‘op een bijzondere wijze blijvend inzetten om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen’. Een onafhankelijke jury, bestaande uit onder anderen Wendy van Dijk en Pieter van den Hoogenband, kent de onderscheiding in drie categorieën toe.

Laurentien reikt op 26 januari niet alleen de prijzen uit, ze woont ook de TaalHelden VIP-lunch bij. Tijdens de lunch, die ook wordt georganiseerd door de Stichting Lezen & Schrijven, bedankt de prinses iedereen ‘voor hun bijzondere, persoonlijke inzet’.

