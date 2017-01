Tilburg: route Koningsdag is fictief

TILBURG – De gemeente Tilburg heeft maandag via sociale media en op de speciale website voor Koningsdag gereageerd op berichten in de media dat de route die de koninklijke familie die dag aflegt, zou zijn uitgelekt. “De route is fictief”, aldus de gemeente, en ligt anders dan verschillende media meldden niet op straat.

Wat circuleert is de tekst van een powerpointpresentatie. Die houdt de gemeente om partners in de stad en de regio warm te maken voor het feest. “De route die in die presentatie staat is fictief en gemaakt om aan de partners te kunnen uitleggen wat er bij komt kijken als je met Koningsdag de koninklijke familie in je stad ontvangt”, zo verklaarde Tilburg. “Wij presenteren het officiële programma en de definitieve route in het voorjaar.”

De plaatselijke krant bracht vrijdag en zaterdag het lekken van de route – aangegeven op kaartjes in de presentatie – als groot nieuws omdat met het vermeende uitlekken publiek en Oranjes een veiligheidsrisico zouden lopen. In de presentatie zelf werd het vroegtijdig bekend worden van de route aangemerkt als één van de lessen geleerd uit voorgaande Koningsdagen; het overkwam Dordrecht en bracht door noodzakelijke wijzigingen extra kosten met zich mee.

