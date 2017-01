William, Kate en Harry weer samen op pad

LONDEN – Prins William en zijn vrouw Catherine zijn dinsdag er samen op uit getrokken met prins Harry. Het drietal maakte zich in Londen wederom hard voor hun campagne Heads Together, die het stigma rond geestelijke gezondheidszorg weg moet nemen.

In het Londense Institute of Contemporary Arts schetsten de drie de speerpunten van Heads Together in 2017. Vooral praten is nog steeds belangrijk, stelden ze. “Voor veel mensen is het een uitdaging om de eerste stap te zetten naar het vragen van hulp”, zei Kate volgens Britse media in een korte toespraak. Angst en terughoudendheid zijn volgens haar vaak de redenen dat slachtoffers in stilte lijden. “Het probleem wordt daardoor alleen groter.”

“William, Harry en ik zijn zeer bevoorrecht dat we in de loop van ons werk talloze voorbeelden hebben gezien waarin een paar eenvoudige gesprekken al levens veranderen, de eerst stap naar herstel”, aldus de hertogin van Cambridge.

William maakte ook bekend dat de marathon van Londen dit jaar bekend zal staan als de ‘mental health marathon’. Zo’n 400 mensen zullen meelopen om aandacht te vragen voor Heads Together.

