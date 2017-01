Filip en Mathilde treffen sterren in Davos

DAVOS – Het Belgisch koningspaar heeft aardig wat bekende handen geschud in Zwitserland. Woensdag sprak Filip, die in het bergdorp Davos met zijn echtgenote het Wereld Economisch Forum (WEF) bijwoont, Hollywoodster Matt Damon.

De Belgische koning sprak met de acteur over toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen, wereldwijd. Damon maakt zich daar met zijn eigen stichting Water.org al jarenlang hard voor. Het Belgische hof deelde een foto van het gesprek via social media.

Dinsdag troffen Filip en Mathilde een andere Hollywoodster, Forest Whitaker. De acteur is als speciaal gezant van Unesco voor vrede en verzoening bij het WEF. Mathilde sprak met zangeres Shakira over het belang van onderwijs.

Filip en Mathilde arriveerden dinsdag in Davos, ze blijven tot en met donderdag in Zwitserland. Woensdagmiddag gaat ook koningin Máxima die kant op. Zij woont het WEF bij als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Máxima is tot vrijdagochtend in Davos.

