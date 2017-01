Louis en Tessy van Luxemburg scheiden

LUXEMBURG – Prins Louis van Luxemburg en prinses Tessy gaan scheiden. Dit heeft het Luxemburgse hof woensdag bekendgemaakt in een Franstalige verklaring van de ouders van Louis.

“Hunne koninklijke hoogheden de groothertog en de groothertogin verkondigen met spijt dat prins Louis en prinses Tessy hebben besloten te gaan scheiden. Ze vragen om privacy in deze moeilijke tijden”, luidt de verklaring.

Louis is de derde zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Louis en Tessy trouwden op 29 september 2006 in Gilsdorf. Louis zag destijds af van zijn rechten op de troon van Luxemburg. Wel behield hij na zijn huwelijk de titel prins van Luxemburg. Louis is de jongere broer van kroonprins Guillaume en prins Felix.

Louis (30) en Tessy (31) hebben twee zonen: Gabriel van tien en de negenjarige Noah. Gabriel werd zes maanden voor hun huwelijk geboren en was het eerste kleinkind voor Henri en Maria Teresa. Henri gaf zijn kleinkinderen de titel ‘prins van Nassau’.

