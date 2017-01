Spanje zoekt gevangenis voor Iñaki

PALMA – Spaanse media speculeren over waar Iñaki Urdangarin, de zwager van de Spaanse koning, na zijn vrijwel zekere veroordeling voor onder meer fraude, belastingontduiking en witwassen zijn straf moet uitzitten. Volgens El Confidencial komt de gevangenis van Brieva in Ávila het meest in aanmerking.

De rechtbank in Palma doet naar verwachting in maart uitspraak in de zaak waarin behalve Iñaki Urdangarin ook zijn vrouw prinses Cristina, de zus van koning Felipe, terechtstaat. Daarna is beroep mogelijk. Iñaki mag het resultaat daarvan buiten de cel afwachten.

Tegen Iñaki is negentien jaar cel geëist. De gevangenis in Ávila wordt momenteel opgeknapt en kan klaar zijn tegen de tijd dat het vonnis tegen Iñaki definitief is. Er wordt niet verwacht dat ook Cristina, tegen wie acht jaar cel is geëist wegens medeplichtigheid, naar de gevangenis moet.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!