Zweedse prinses Birgitta tachtig jaar

STOCKHOLM – Prinses Birgitta van Zweden wordt donderdag in het paleis Drottningholm door haar jongere broer koning Carl Gustaf getrakteerd op een groot verrassingsfeest ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. Op de vraag van Svensk Damtidning of ze daar naar uit keek, antwoordde de op Mallorca wonende Birgitta: “Nee, maar ik ben dankbaar dat ik gezond ben.”

Prinses Birgitta is de tweede van de vier zussen van koning Carl Gustaf die de mijlpaal van tachtig jaar bereikt. In 2014 werd zijn oudste zus prinses Margaretha al tachtig en ook toen organiseerde de koning een groot feest in de koninklijke residentie aan de rand van Stockholm. Details zijn niet bekend gemaakt omdat delen van het festijn een verrassing moeten zijn voor de jarige.

Birgitta is de enige van de zussen die huwde met een prins, Johann Georg von Hohenzollern. Ze ontmoetten elkaar in 1959 en huwden in 1961. “Ik was het gelukkigst toen ik net getrouwd was en mijn eerste kind kreeg”, vertelde de prinses recent in een interview. Het huwelijk bleek evenwel een deceptie.

Totaal verschillend

‘Hansi’ leefde voor de kunst, Birgitta was meer geïnteresseerd in sportieve activiteiten. “We waren totaal verschillend, maar daar let je niet op wanneer je verliefd bent”, aldus Birgitta. Van een scheiding kwam het vanwege de drie kinderen van het prinselijk paar nooit, maar de prins bleef in München wonen en werken en Birgitta verhuisde naar Mallorca, waar ze vele dagen achtereen doorbracht op de golfbaan. Vorig jaar maart overleed prins Johann, met Birgitta aan zijn sterfbed.

De prinses keert regelmatig terug naar haar geboorteland voor belangrijke gebeurtenissen, zoals huwelijken en jubilea, in de familie en nu voor haar eigen verjaardagsfeest.

