WASSENAAR – Twee Nederlandse royals zijn donderdag jarig. Prinses Ariane mag zeven kaarsjes uitblazen, prins Floris wordt 39 jaar oud.

Ariane, de derde dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, zag op 10 april 2007 het levenslicht in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag. Bij de aangifte, enkele dagen later, zei Willem-Alexander dat net als bij haar zussen Amalia en Alexia voor een naam met een A was gekozen om zo de triple A-rating te voltooien.

Prins Floris is de vierde zoon van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij werd op 10 april 1975 geboren in Nijmegen. De prins is een paar jaar jonger dan zijn drie broers prins Maurits (1968), prins Bernhard (1969) en prins Pieter-Christiaan (1972).