Maandagmorgen vond in Lech de jaarlijkse winterfotosessie plaats. In de komende Vorsten staan wij hier uiteraard uitgebreid bij stil, maar voor nu kijken we alvast naar de skikleding van koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia. De dames droegen namelijk alle drie bekende skikleding en lieten daarmee zien dat sportkleding gerust meerdere jaren mee kan.

Koningin Máxima droeg een grijs jack van het Oostenrijkse merk Frauenschuh. Ze droeg het eerder tijdens de fotosessies van 2011 en 2013.

Prinses Amalia droeg een bekende jas van het merk Poivre Blanc.

Prinses Alexia droeg een jas van Goldbergh die eerder werd gedragen door Amalia tijdens de fotosessie in 2013.

Foto’s: PPE/Nieboer