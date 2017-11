BRUSSEL – België heeft tenminste één prins te veel: prins Laurent. Hij is een ‘prins op overschot’, constateerde royalty-verslaggever Kathy Pauwels maandag in gesprek met het weekblad Knack bij een terugblik op hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar.

Eén zo’n dieptepunt was de wijze waarop Laurent in april uithaalde naar zijn familie. De omgang van de koningen Boudewijn en Albert (zijn vader) met hem vergeleek hij met de Stasi, de Oost-Duitse geheime dienst. Volgens Pauwels zijn dit voorjaar alle opgekropte frustraties van Laurent even naar buiten gekomen. “Hij heeft zich nooit goed gevoeld binnen de familie. Hij was altijd de rebel en het zwarte schaap”, zei ze.

“In het begin maakte hem dat populair bij het publiek, maar het zorgde er ook voor dat Boudewijn de troonopvolging openstelde voor vrouwen zodat Laurent geen kans meer maakte om koning te worden. Ondertussen is zijn populariteit bij het volk sterk verminderd. Eigenlijk staat hij nu helemaal alleen”, aldus de journaliste.

Nieuwe kans

Koning Filip heeft Laurent een nieuwe kans gegeven, maar twee jaar later is alle goodwill verdwenen. “Je hoort wel eens dat de grootste bedreiging voor het koninklijk huis een terreuraanslag is. Ik vrees dat de belangrijkste dreiging van binnenuit komt. Laurent en de kleine schandaaltjes die rond hem hangen, stralen heel negatief af op het koningshuis”, meende ze.

Daarbij hoort zijn uitgavenpatroon. De prins, die een royale uitkering krijgt van de staat, is volgens Pauwels geobsedeerd door macht en geld. Een Nederlandse oplossing – alleen geld voor de hoofdpersonen, niet de broers en verdere familie – zoals bepleit door onder meer de Vlaamse nationalisten van N-VA, zou het gezeur over de dotaties kunnen wegnemen, maar wat Laurent dan nog zou moeten doen (werken?) is een heikel punt. “Ik weet alleen niet of hij daartoe in staat is”, zei Pauwels.