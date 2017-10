Prins William en prins Harry krijgen mogelijk hun nichtje prinses Eugenie als buurvrouw. People weet dat prinses Eugenie (26) van plan is te verhuizen naar de omgeving van Kensington Palace in Londen.

Volgens de verhuisplannen komt prinses Eugenie van York, de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, op enkele meters van prins Harry te wonen. Harry verblijft in Nottingham Cottage, een huis met twee slaapkamers in de tuin van het complex. Vlakbij bevindt zich de Ivy Cottage, die over drie slaapkamers beschikt en volgens bronnen bestemd is voor prinses Eugenie.

Het paleis bestaat uit een aaneenschakeling van gebouwen, waarin verschillende woningen zijn ingericht. William en Harry groeiden er op. In de andere appartementen wonen onder anderen de hertog van Gloucester en prins Michael van Kent.

Eugenie woont momenteel in een appartement in St. James’s Palace. De bron van People zegt dat de verhuisplannen nog onderwerp van gesprek zijn. Het is dus nog niet definitief. Een woordvoerder van het Britse hof weigert commentaar.