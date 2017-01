Vijf muurversieringen uit Paleis Huis ten Bosch zijn vanaf 18 februari te zien in het Dordrechts Museum. Na de renovatie van het paleis zullen ze daarin weer worden aangebracht.

De wandbeschilderingen zijn van de hand van Aert Schouman (Dordrecht 1710-1792). Hij maakte ze in opdracht van prins Willem V en later belandden ze in Huis ten Bosch.

Koningin Máxima opent zaterdag 18 februari in het Dordrechts Museum de tentoonstelling Een Koninklijk Paradijs – Aert Schouman en de verbeelding van de natuur. Deze geeft een overzicht van het werk van Schouman, die veelvuldig vogels, zoogdieren, planten schilderde, maar ook andere onderwerpen.

Het Dordrechts museum heeft stukken van Schouman uit musea en particuliere collecties in binnen- en buitenland gehaald.