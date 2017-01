TOKIO – Keizer Akihito en keizerin Michiko van Japan zijn op 11 maart niet aanwezig bij de herdenkingsceremonie die in het teken staat van de aardbeving en de tsunami die Japan in maart 2011 troffen. Dit meldt de krant Japan Times vrijdag.

Akihito vaardigt zijn tweede zoon prins Akishino en diens vrouw prinses Kiko af naar de ceremonie. Volgens zijn kabinetschef Yoshihide Suga heeft de beslissing echter niets te maken met de politieke besprekingen die gaan over een aanstaand aftreden van de Japanse keizer. ”In zekere zin is het natuurlijk dat Akishino gaat namens zijn vader”, zegt Suga.

De Japanse keizer heeft sinds 2012 jaarlijks de herdenking bijgewoond in het nationale theater in Tokio. Ook vorig jaar was Akihito (83) nog bij de plechtigheid waarmee Japan de duizenden slachtoffers herdacht van de aardbeving in zee en de vloedgolf die de noordoostkust van het land overspoelde en daarmee een kernramp veroorzaakte. “Hoewel mijn hart brak toen ik de omvang van de schade zag, was ik ook geraakt om te zien hoe de mensen elkaar helpen”, zei Akihito onlangs op zijn 83e verjaardag over zijn bezoek aan Fukushima.