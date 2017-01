BRUSSEL – De Belgische koningin Mathilde is vrijdag jarig. Ze is 44 jaar geworden. “Bedankt voor uw verjaardagswensen”, schrijft Mathilde in drie talen op sociale media, bij een foto van zichzelf met haar oudste dochter, prinses Elisabeth (15). De foto is gemaakt bij het Kasteel van Laken.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn net op tijd voor haar verjaardag thuis, want afgelopen dagen brachten ze vergaderend door in Davos. In het Zwitserse skioord namen Mathilde en Filip drie dagen deel aan het programma van het Wereld Economisch Forum. Het Belgische koningspaar had talloze werkvergaderingen gepland en woonden verschillende lezingen bij.

Afgelopen jaar had Mathilde 162 publieke optredens, waaronder het staatsbezoek dat Filip en Mathilde in november aan Nederland brachten. Een maand eerder bracht ze een tweedaags humanitair werkbezoek aan Jordanië.