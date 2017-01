DAVOS – Koningin Máxima heeft deze week in Davos kennisgemaakt met haar nieuwe baas en opdrachtgever bij de Verenigde Naties, de op 1 januari aangetreden secretaris-generaal António Guterres. De ontmoeting vond plaats bij het Wereld Economisch Forum.

De koningin is sinds 2009 speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van het verkrijgen van financiële toegankelijkheid voor de hele wereldbevolking. Máxima kreeg die opdracht van Ban Ki-moon. Die is echter vertrokken en de Portugees Guterres is voor hem in de plaats gekomen.

In Zwitserland heeft de koningin die daar ook in haar VN-capaciteit verbleef, eveneens een gesprek gehad met premier Nawaz Sharif van Pakistan. Een jaar geleden bezocht Máxima het Aziatische land om de toegankelijkheid van financiële diensten te bevorderen en er was nu gelegenheid te praten over de vorderingen.

Een ontmoeting was er ook met minister Nicolás Dujovne, de nieuwe Argentijnse bewindsman van financiën als opvolger van Máxima’s in december plotseling vertrokken goede kennis Alfonso Prat-Gay. Met die laatste had ze in oktober tijdens haar VN-bezoek aan haar geboorteland tal van gesprekken gehad over het verbeteren van financiële toegankelijkheid in Argentinië.

In Davos was er een kans zijn opvolger daarover bij te praten.