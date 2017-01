Prins Constantijn in Europese innovatieraad

DAVOS – Prins Constantijn gaat de Europese Commissie adviseren over innovatie. Hij is een van de vijftien ,,leidende persoonlijkheden’’ die zijn gekozen uit 469 kandidaten om plaats te nemen in de Europese Innovatieraad.

Ook de Nederlandse Marjolein Helder van het bedrijf Plant-e, dat elektriciteit uit planten haalt, wordt lid, maakte EU-commissaris Carlos Moedas (Onderzoek en Innovatie) vrijdag bekend. De eerste bijeenkomst is in maart.

De raad moet ervoor zorgen dat het onderzoeks- en wetenschapsprogramma Horizon 2020 vooral projecten steunt waardoor nieuwe markten kunnen worden aangeboord. In eerste instantie is 2,5 miljard euro beschikbaar. De welvaart van Europa is steeds meer afhankelijk van innovatieve producten en diensten, aldus Moedas.

De 47-jarige Constantijn houdt zich al langer bezig met innovatie en vernieuwende startende bedrijven. Hij werkte eerder als kabinetschef voor EU-commissaris Neelie Kroes (digitale markt) en adviseert sinds begin 2015 haar opvolger Andrus Ansip.