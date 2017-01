Koningin Elizabeth krijgt waarschijnlijk deze zomer bezoek van de kersverse Amerikaanse president Donald Trump. Volgens The Telegraph wil Trump groots uitpakken tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Trump is van plan Elizabeth op te zoeken op Balmoral Castle, het Schotse vakantieverblijf waar de Britse vorstin traditiegetrouw de zomer doorbrengt. De Amerikaanse president heeft aardig wat eisen voor zijn eerste staatsbezoek. Zo wil hij onder toeziend oog van Elizabeth, en vele camera’s, gaan golfen en worden ook prins William en zijn vrouw Catherine verwacht.

Volgens ingewijden hoopt Trump met zijn bezoek aan de Britse vorstin net zo veel media-aandacht te krijgen als toenmalig president Ronald Reagan in 1982 kreeg. Foto’s van het paardrijtochtje van de twee gingen de hele wereld over.

Protocol

Als Elizabeth akkoord gaat met Trumps plannen, wijkt ze volgens The Telegraph af van protocol. Staatshoofden worden doorgaans ontvangen op Buckingham Palace of Windsor Castle omdat die in handen zijn van de staat. Balmoral is familiebezit. Trump daar ontvangen wijst er volgens de krant op dat de koningin haar steentje bijdraagt de banden met de Verenigde Staten aan te halen.

Sinds november gaan er al geruchten dat Trump en zijn vrouw Melania dit jaar op bezoek gaan bij Elizabeth. Buckingham Palace benadrukte dat er nog geen inkomende staatsbezoeken zijn aangekondigd. “We geven geen commentaar op speculaties over toekomstige plannen. Zoals bekend worden uitnodigingen voor staatsbezoeken verstuurd op advies van de overheid.”

Volgens diverse Britse media brengt de Britse premier Theresa May komende week een bezoek aan Trump. Ze is daarmee een van de eerste wereldleiders die bij de president op bezoek gaat. Mogelijk worden dan plannen gemaakt voor een staatsbezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk.