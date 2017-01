Prins Harry bracht maandag een bezoek aan het centrum Tedworth House in het graafschap Wiltshire, waar de prins oud-militairen sprak die een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben opgelopen of met psychische angsten kampen.

In de natuur volgen de veteranen een programma bestaat uit onder meer het bouwen van een huis en tuinieren. Beide projecten zijn gericht op teambuilding en het bevorderen van de creativiteit. Ze geven de veteranen een gevoel van voldoening en verhogen hun gevoel van eigenwaarde, twitterde Kensington Palace bij foto’s van het bezoek.

Prins Harry deelde met de militairen ook zijn eigen ervaringen in het Britse leger en de periode erna. Harry: ”Het terugkrijgen van je geestelijke gezondheid, geestelijke welzijn, je mentale conditie is heel belangrijk. Het maakt je een beter persoon en je kunt weer op 80 tot 90 procent functioneren in plaats van 50 of 60 procent.”

Zwarte humor

”Als militair ontwikkel je een zwarte humor”, zei Harry volgens E! News. “Veel burgers snappen die niet en het kan soms tot afkeurende reacties leiden, maar zonder kun je als individu helemaal niet functioneren. Het hoort bij het proces van herstel.”

Prins Harry maakt zich met zijn broer prins William en schoonzus Catherine hard voor hun Heads Together, een organisatie die het stigma rond geestelijke gezondheidszorg weg moet nemen.