Met een harde slag op de gong heeft koningin Máxima dinsdagochtend de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht geopend. Dat deed ze onder toeziend oog van onderwijsvertegenwoordigers, kinderen, minister van Onderwijs Jet Bussemaker en de pers.

Voor de opening was speciaal een aftelmomentje georganiseerd op het podium. Op nul sloeg Máxima vervolgens de onderwijsvakbeurs ‘open’. Daarna ging de koningin met verschillende vertegenwoordigers in gesprek en bezocht ze ook de stands van onder meer Meer Muziek in de Klas en Wijzer in Geldzaken.

De Nationale Onderwijstentoonstelling is de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux op het gebied van kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De beurs duurt tot zaterdag.