De Belgische prins Laurent heeft een laatste waarschuwing gekregen van premier Charles Michel. In een ‘gemoedelijk, maar toch stevig gesprek’ kreeg de broer van koning Filip te horen dat als hij nog één keer een misstap begaat, de prins zijn dotatie van 308.000 euro per jaar verliest. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad woensdag.

De ontmoeting vond plaats nadat Laurent begin december had uitgehaald naar politici en zijn eigen familie, die hem naar eigen zeggen al jaren ‘beschimpen’ en ‘lastigvallen’ en hem zo het werken onmogelijk maken. Michel noemde die uitspraken eerder al ‘ongepast’ en riep de prins vorige week op het matje.

In een gesprek van ruim een uur benadrukte Michel twee gedragsregels uit de wetgeving, zeggen politieke bronnen tegen de Belgische kranten. De premier stelde onder meer dat leden van de koninklijke familie voorzichtig moeten zijn als ze in het publiek spreken. Ook wil hij dat Laurent voortaan altijd toestemming vraagt voor politieke ontmoetingen. Dat was afgelopen herfst niet gebeurd toen de prins de premier van Sri Lanka ontving.