DEN HAAG – Koningin Máxima is woensdag in Duitsland bij de opening van de G20-conferentie in Wiesbaden. Ze houdt er de openingstoespraak. Daarin gaat ze onder meer in op hoe technologie en digitale toepassingen kunnen worden ingezet om meer mensen op een veilige en verantwoorde manier gebruik te laten maken van financiële diensten.

Koning Willem-Alexander blijft in Nederland. Hij ontvangt op Paleis Noordeinde de geloofsbrieven van achtereenvolgens de nieuwe ambassadeurs van Bulgarije, Cuba en Vietnam.

In Almere geeft prinses Laurentien het startsein van de Nationale Voorleesdagen. De vrouw van prins Constantijn leest kinderen uit groep 1 en 2 voor uit De kleine walvis tijdens het Nationale Voorleesontbijt in de nieuwe bibliotheek in Almere-Stad.