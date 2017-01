STOCKHOLM – Chris O’Neill is niet bepaald een fan van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Op Instagram heeft de Amerikaans-Britse echtgenoot van de Zweedse prinses Madeleine zijn excuses aangeboden ‘namens alle verstandige Amerikanen’.

Chris noemt Trump ‘een beschamende president’. “Het is een trieste dag om een Amerikaanse burger te zijn”, schreef hij zondag bij een afbeelding van een huilend Vrijheidsbeeld. Trump besloot afgelopen weekeinde dat inwoners van zeven islamitische landen voorlopig niet welkom zijn in de Verenigde Staten.

Volgens de echtgenoot van prinses Madeleine is Trump ‘pijnlijk onwetend’ en heeft hij ‘verstand noch gevoel’. “Jij zult de enige oorzaak zijn van het geweld en de haat waarvan u ons denkt te beschermen.”

Privé

Chris deed zijn uitlatingen op zijn privéaccount, een bevriende modeontwerper plaatste het bericht op een openbaar profiel. Het Zweedse hof wilde niet reageren op Chris’ relaas. “Het is een post die alleen is gedeeld met vrienden, die niet bedoeld was voor het publiek. Het is privé.”

Ook leden van het Zweedse koningshuis mogen zich niet uitlaten over politieke kwesties. Chris kreeg in 2013 bij zijn huwelijk met Madeleine mede op eigen verzoek geen titel, wat volgens Zweedse media nu leidt tot een grijs gebied. Chris wilde geen titel omdat hij zijn Amerikaanse paspoort wilde houden en in de zakenwereld wilde blijven werken. Hij en Madeleine woonden tot het najaar van 2015 in New York, sindsdien wonen ze met hun twee kinderen in Londen.