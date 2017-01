Prins Laurent was zondag samen met zijn zoon Aymeric aanwezig bij het zeshonderd jaar oude Pauwelfeest in het Belgische Falmaarden. De bekendste inwoner uit de streek, Urbanus, was ook van de partij en schonk de prins een zwart tapijtje met daarop een striptekening.

‘Een matteke om op geroepen te worden’, sprak de komiek bij het overhandigen van het cadeau. De opmerking verwijst naar eerder deze maand, toen de prins op het matje werd geroepen door premier Charles Michel. De jongste zoon van koning Albert en koningin Paola had zich negatief uitgelaten over zijn eigen familie en over de politiek.