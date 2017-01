De Duitse bondspresident Joachim Gauck en zijn partner Daniela Schadt zijn door koning Willem-Alexander en koningin Máxima uitgenodigd voor een diner op Paleis Noordeinde. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Het diner vindt volgende week maandag plaats, als Gauck enkele dagen in Nederland is. Namens het kabinet schuift minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen aan.

Gauck brengt een dag na zijn afspraak met de koning een bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag. ’s Middags neemt hij een eredoctoraat van de Universiteit Maastricht in ontvangst. Daarbij is ook prinses Beatrix aanwezig, zo werd al eerder bekendgemaakt.

Gauck is bezig aan zijn laatste dagen als bondspresident. Op 12 februari wordt in Duitsland een nieuwe president gekozen.