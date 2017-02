Het Zweedse koningspaar heeft dinsdag een ontmoeting gehad met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Die was voor een eendaags bezoek in Zweden. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia ontvingen Merkel in het Koninklijk Paleis.

De Duitse bondskanselier had daarna een gesprek en lunch met haar Zweedse ambtgenoot Stefan Löfven. Met hem ging ze ook naar het Duits-Zweeds technologieforum bij de Koninklijke Zweedse Academie van Ingenieurwetenschappen.

Merkel kwam naar Zweden als voorbereiding op de EU-topbijeenkomsten over de toekomst van de Europese Unie die in februari en maart in respectievelijk Malta en Rome worden gehouden. Eerder deze maand was ze daarvoor ook al in Luxemburg en Brussel, waar Merkel eveneens koninklijk werd ontvangen.